A criocirurgia é uma técnica mais rápida e menos invasiva do que uma cirurgia convencional, se utiliza Nitrogênio liquido, aplicado diretamente no foco da lesão. A criocirurgia ou crioterapia, tem ajudado a tratar muitos problemas que acometem os nossos pets, especialmente os pacientes mais idosos, crítcos ou com pouca margem cirurgica.